مقدمہ کیوں درج کروایا؟شہری کو برہنہ کر کے وحشیانہ تشدد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعا ت کے دوران موضع ودھن میں مقدمہ درج کروانے کی پاداش میں ملزمان محمد علی اور۔۔۔
اسکے ساتھیوں نے عمر فاروق کو راستہ میں روک کر برہنہ کر کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور مقدمہ واپس نہ لینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے ،ولسن پورہ میں سابقہ رنجش پر بشیر وغیرہ نے مقصود احمد کو مار مار کر ادھ موا کر دیا ،موضع مانگنی میں احسن وغیرہ نے لڑکی کو چھیڑنے سے منع کرنے پر قمر کو تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے ، پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔