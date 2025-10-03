مویشی انحلاء کاا ٓپریشن جاری ،41گائیں ضبط،5باڑے مسمار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر سے مویشی باہر نکالنے کا عمل تیسرے روز بھی جاری رہا آپریشن کی قیادت ایم او آر زویا بلوچ کر رہی ہیں۔۔۔۔
گزشتہ روز نیو سیٹلائٹ ٹاؤن،گنیانوالہ، یوسف پارک سمیت مختلف مقامات پر کارروائیاں کی گئیں۔ ان کارروائیوں میں 41 گائیں ضبط کی گئیں جبکہ 5 باڑے مکمل طور پر مسمار کر دیے گئے ۔ ایم او آر زویا بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ شہری علاقوں میں مویشی پالنا نہ صرف صفائی کے نظام کو متاثر کرتا ہے بلکہ سیوریج کی صورتحال کو بھی بگاڑ دیتا ہے ۔ باڑوں سے پیدا ہونے والا فضلہ بیماریوں کے پھیلاؤ اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے ،انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ سے تعاون کریں تاکہ شہر میں صفائی اور بہتر ماحول کو یقینی بنایا جا سکے ۔