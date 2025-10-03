صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت عمران اور ا نکے ساتھیوں کا کچھ نہیں بگا ڑ سکتی، آصف جیلانی کچھیلا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنما پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستا ن تحریک انصاف ہر قسم کے مشکل حا لا ت کے۔۔۔

 باوجو د ملک قو م اورجمہور یت کے لیے اپنی سیاست کر ر ہی ہے فار م 47حکو مت ا نتقا می کا ر وا ئیوں سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن اور ا ن کے ساتھیوں کا کچھ نہیں بگا ڑ سکتی پاکستا ن تحریک انصاف موجو د ہ حکو مت کی ہر محاذ پر بد ترین نا کا میوں کو بے نقا ب کر تی ر ہے گی اور عوا م کے مسائل کے حل اورحقوق کے تحفظ کیلئے کسی بھی قر با نی سے در یغ نہیں کر ے گی۔ 

 

