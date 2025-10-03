صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او نے متعدد ایس ایچ اوز کی تقرریاں،تبادلے کر دئیے

  • سرگودھا
ڈی پی او نے متعدد ایس ایچ اوز کی تقرریاں،تبادلے کر دئیے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈی پی او صہیب اشرف نے مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا، پولیس لائنز میں تعینات انسپکٹر حبیب اﷲ کو ایس ایچ او تھانہ کوٹمومن، انسپکٹر رانا اظہر حسین کو تھانہ کوٹمومن سے پولیس لائن۔۔۔

، انسپکٹر ظفر حسین شاہ کو ایس ایچ او تھانہ سٹی سے لائزن آفیسر سیف سٹی، انسپکٹر عمار خان کو ایس ایچ او تھانہ شاہ نکڈر سے پولیس لائن، سب انسپکٹر محمد فیاض کو پولیس لائن سے ایس ایچ او تھانہ شاہ نکڈر، سب انسپکٹر راجہ ریحان حفیظ کو پولیس لائن سے ایس ایچ او تھانہ میلہ، سب انسپکٹر عبدالمعبود کو ایس ایچ او تھانہ میلہ سے ایس ایچ او تھانہ سٹی تعینات کر دیا گیا، سب انسپکٹر ضیاء الرحمان کو بی آئی بی سے انچارج چوکی پل 111، سب انسپکٹر محمد عمران کو تھانہ شاہپور صدر سے انچارج چوکی چک 32 جنوبی، سب انسپکٹر ملک عبدالحفیظ کو تھانہ جھال چکیاں سے تھانہ شاہپور صدر، ایس ایس او آئی یو تعینات کر کے فوری جائے تعیناتی پر رپورٹ کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل ضبط ہو گی

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

ڈی جی ایس بی سی اے کاخطرناک عمارتوں کے سروے کا حکم

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ غریب دشمن،کاشف شیخ

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ