ڈی پی او نے متعدد ایس ایچ اوز کی تقرریاں،تبادلے کر دئیے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈی پی او صہیب اشرف نے مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا، پولیس لائنز میں تعینات انسپکٹر حبیب اﷲ کو ایس ایچ او تھانہ کوٹمومن، انسپکٹر رانا اظہر حسین کو تھانہ کوٹمومن سے پولیس لائن۔۔۔
، انسپکٹر ظفر حسین شاہ کو ایس ایچ او تھانہ سٹی سے لائزن آفیسر سیف سٹی، انسپکٹر عمار خان کو ایس ایچ او تھانہ شاہ نکڈر سے پولیس لائن، سب انسپکٹر محمد فیاض کو پولیس لائن سے ایس ایچ او تھانہ شاہ نکڈر، سب انسپکٹر راجہ ریحان حفیظ کو پولیس لائن سے ایس ایچ او تھانہ میلہ، سب انسپکٹر عبدالمعبود کو ایس ایچ او تھانہ میلہ سے ایس ایچ او تھانہ سٹی تعینات کر دیا گیا، سب انسپکٹر ضیاء الرحمان کو بی آئی بی سے انچارج چوکی پل 111، سب انسپکٹر محمد عمران کو تھانہ شاہپور صدر سے انچارج چوکی چک 32 جنوبی، سب انسپکٹر ملک عبدالحفیظ کو تھانہ جھال چکیاں سے تھانہ شاہپور صدر، ایس ایس او آئی یو تعینات کر کے فوری جائے تعیناتی پر رپورٹ کرنے کا حکم صادر کر دیا۔