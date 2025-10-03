فرائض میں غفلت پر 19پیرا فورس اہلکاروں کو سزائیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فرائض میں غفلت اور غیر حاضری پر پیرا فورس میں محکمانہ کاروائی کا آغازکر دیا گیا۔۔۔
ذرائع کے مطابق سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر عبدالجبار بٹ کی جانب سے 19اہلکاروں کو مختلف محکمانہ سزاؤں کے احکامات جاری کئے گئے ہیں سارجنٹ عمردراز کو ایک سال سروس ضبط ،سارجنٹ محسن علی اور معتصم ثاقب کی 1,1ماہ کی کی تنخواہ ضبط کرنے کی سزا دیتے ہوئے 6سارجنٹس کو مجموعی طور پر 78ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیااس موقع پر انفورسمنٹ آفیسر SOP کے مطابق سرکاری فرائض انجام نہ دینے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔