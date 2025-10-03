صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرائض میں غفلت پر 19پیرا فورس اہلکاروں کو سزائیں

  • سرگودھا
فرائض میں غفلت پر 19پیرا فورس اہلکاروں کو سزائیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فرائض میں غفلت اور غیر حاضری پر پیرا فورس میں محکمانہ کاروائی کا آغازکر دیا گیا۔۔۔

 ذرائع کے مطابق سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر عبدالجبار بٹ کی جانب سے 19اہلکاروں کو مختلف محکمانہ سزاؤں کے احکامات جاری کئے گئے ہیں سارجنٹ عمردراز کو ایک سال سروس ضبط ،سارجنٹ محسن علی اور معتصم ثاقب کی 1,1ماہ کی کی تنخواہ ضبط کرنے کی سزا دیتے ہوئے 6سارجنٹس کو مجموعی طور پر 78ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیااس موقع پر انفورسمنٹ آفیسر SOP کے مطابق سرکاری فرائض انجام نہ دینے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا

ایتھوپیا سے زرعی، لائیو سٹاک میں تعاون بڑھائینگے، رانا تنویر

پچھلے سال 7 لاکھ 35 ہزار لوگ بیرون ممالک گئے، چوہدری سالک

پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ