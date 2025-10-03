ماڈل ٹاؤن میں قائم چڑیا گھر 3سال بعد بھی فعال نہ ہوسکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھاکے شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کے لئے ماڈل ٹاؤن میں بنایا جانے والا چڑیا گھر انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے تین سال گزر جانے کے بعد بھی فعال نہ ہو سکا ہے ۔۔۔
جس سے بنائی جانے والی عمارتیں خستہ حال ہونا شروع ہوگئی ہے متعلقہ محکمہ کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر کے لیے جانور خریدنے جارہے ہیں جانور آتے ہی چڑیا گھر عوام کی تفریح کے لیے کھول دیا جائے گاشہریوں نے حکومت سے چڑیا گھر فعال کرنے کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کرنے کی درخواست کی ہے