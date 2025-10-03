خواتین سے بد تمیزی ،5اہلکاروں سمیت 7افراد پر مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خواتین سے بد تمیزی اور انہیں ہراساں کرنے پرتھانہ جھال چکیاں کے 5پولیس اہلکاروں سمیت 7افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، پولیس کے مطابق مقدمہ عدالتی حکم پر درج کیا گیا۔۔۔
، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ تھانہ جھال چکیاں کے SIعبدلحفیظ سمیت5اہلکاروں نے 2پرائیویٹ افراد کے ہمراہ تھانہ کینٹ کی حدود میں واقع اولڈ سول لائن کے رہائشی تنویر احمد کے گھر میں داخل ہو کر خواتین سے بد تمیزی کی اور انہیں غلیظ گالیاں دیں،تنویر احمد کا بیٹا فراڈ کے مقدمہ میں نامزد ملزم اور اسکی ضمانت عدالت میں زیر سماعت ہے ،جبکہ پولیس مقدمہ کے مدعی سے گٹھ جوڑ کر کے آئے روز تنگ و پریشان کرتی ہے ، پولیس اہلکار سی سی ٹی وی کیمرے بھی چوری اتار کر لے گئے ،جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے تاہم گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ۔