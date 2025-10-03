صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین سے بد تمیزی ،5اہلکاروں سمیت 7افراد پر مقدمہ

  • سرگودھا
خواتین سے بد تمیزی ،5اہلکاروں سمیت 7افراد پر مقدمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خواتین سے بد تمیزی اور انہیں ہراساں کرنے پرتھانہ جھال چکیاں کے 5پولیس اہلکاروں سمیت 7افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، پولیس کے مطابق مقدمہ عدالتی حکم پر درج کیا گیا۔۔۔

، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ تھانہ جھال چکیاں کے SIعبدلحفیظ سمیت5اہلکاروں نے 2پرائیویٹ افراد کے ہمراہ تھانہ کینٹ کی حدود میں واقع اولڈ سول لائن کے رہائشی تنویر احمد کے گھر میں داخل ہو کر خواتین سے بد تمیزی کی اور انہیں غلیظ گالیاں دیں،تنویر احمد کا بیٹا فراڈ کے مقدمہ میں نامزد ملزم اور اسکی ضمانت عدالت میں زیر سماعت ہے ،جبکہ پولیس مقدمہ کے مدعی سے گٹھ جوڑ کر کے آئے روز تنگ و پریشان کرتی ہے ، پولیس اہلکار سی سی ٹی وی کیمرے بھی چوری اتار کر لے گئے ،جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے تاہم گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہونہار پلس سکالر شپ پروگرام کا آغاز

ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل،ڈاکٹر آصف رائو

جرائم کے خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرانے کا حکم

کمشنرڈیرہ کا سیلاب متاثرین کی بحالی کاکام تیز کرنیکا حکم

وہاڑی جلد پنجاب کامثالی اور خوبصورت شہر بنے گا:ثاقب خورشید

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ