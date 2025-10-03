اسلام نے امن کی تعلیم دی،یہ دنیا کا بڑا مذہب،ریاض رضوی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام ایک روزہ کانفرنس بعنوا ن ـ‘‘ ڈیڑھ ہزار سالہ جشنِ ولادت مصطفویؐ۔ امت کی فکری وعملی رہنمائی کے نبوی اصول ’’کا انعقاد کیا گیا۔ ۔۔۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی نے کہا کہ محمد مصطفی ؐ کو معبوث فرمانا اﷲ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لئے سب سے بڑا انعام ہے ۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ سید ریاض حسین رضوی نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب دین اسلام اس لئے ہے کہ اس نے انسانیت اور امن کی تعلیم دی ،پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی نے کہا کہ اﷲ تعالیٰ کا بنی نوع انسان کے لئے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اشرف الخلوقات بنایا،ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ باہمی اختلاف کسی بھی معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جس سے اغیار فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ وہ خطرناک حد تک نقصان بھی پہنچاتے ہیں جس کی واضح مثال غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیلوں کے بدترین مظالم ہیں اور ایسے مظالم میں نے آج تک نہیں دیکھے ۔