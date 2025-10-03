صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام نے امن کی تعلیم دی،یہ دنیا کا بڑا مذہب،ریاض رضوی

  • سرگودھا
اسلام نے امن کی تعلیم دی،یہ دنیا کا بڑا مذہب،ریاض رضوی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام ایک روزہ کانفرنس بعنوا ن ـ‘‘ ڈیڑھ ہزار سالہ جشنِ ولادت مصطفویؐ۔ امت کی فکری وعملی رہنمائی کے نبوی اصول ’’کا انعقاد کیا گیا۔ ۔۔۔

کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی نے کہا کہ محمد مصطفی ؐ کو معبوث فرمانا اﷲ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لئے سب سے بڑا انعام ہے ۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ سید ریاض حسین رضوی نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب دین اسلام اس لئے ہے کہ اس نے انسانیت اور امن کی تعلیم دی ،پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی نے کہا کہ اﷲ تعالیٰ کا بنی نوع انسان کے لئے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اشرف الخلوقات بنایا،ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ باہمی اختلاف کسی بھی معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جس سے اغیار فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ وہ خطرناک حد تک نقصان بھی پہنچاتے ہیں جس کی واضح مثال غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیلوں کے بدترین مظالم ہیں اور ایسے مظالم میں نے آج تک نہیں دیکھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ذخیرہ اندوزوں کیخلاف ایکشن آٹے ، گندم کی قیمتیں کم

مریم نواز ہسپتال مکوآنہ میں سیوریج کا نظام نہ بن سکا، زیر زمین پانی آلودہ ہونے لگا

اقبال سٹیڈیم میں پاکستان،جنو بی افریقہ سیریز کے انتظامات مکمل

چنیوٹ: فیصل آباد روڈ کی تعمیر میں تیزی، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

بلوچنی: ڈپٹی ڈی ای او جڑانوالہ کا مختلف سکولوں کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ