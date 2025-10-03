صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خوشاب کی رنگپور بگھور میں کھلی کچہری ،عوامی مسائل کی تفصیلی سماعت

  • سرگودھا
ڈی پی او خوشاب کی رنگپور بگھور میں کھلی کچہری ،عوامی مسائل کی تفصیلی سماعت

خوشاب(نمائندہ دُنیا )وزیرِ اعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن انصاف عوام کی دہلیز کے تحت ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی جانب سے تھل کے گاوں رنگپور بگھور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔

،کھلی کچہری میں پولیس افسران اور رنگپور بگھورو ملحقہ مواضعات کے مردو خواتین سائلوں کی بڑی تعداد شریک تھی ،ڈی پی او خوشاب نے پولیس کے حوالے سے عوامی مسائل کی تفصیلی سماعت کی اور انکے فوری ازالہ کیلئے موقع پر موجود پولیس افسران کو احکامات جاری کئے ، شرکائے کچہری اسے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او خوشاب نے کہا کہ کھلی کچہریاں پولیس اور عوام کے مابین فاصلوں کی خلیج کے خاتمہ اور اعتماد کی بحالی کی کلید ہیں، انشا اﷲ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہونہار پلس سکالر شپ پروگرام کا آغاز

ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل،ڈاکٹر آصف رائو

جرائم کے خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرانے کا حکم

کمشنرڈیرہ کا سیلاب متاثرین کی بحالی کاکام تیز کرنیکا حکم

وہاڑی جلد پنجاب کامثالی اور خوبصورت شہر بنے گا:ثاقب خورشید

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ