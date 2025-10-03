ڈی پی او خوشاب کی رنگپور بگھور میں کھلی کچہری ،عوامی مسائل کی تفصیلی سماعت
خوشاب(نمائندہ دُنیا )وزیرِ اعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن انصاف عوام کی دہلیز کے تحت ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی جانب سے تھل کے گاوں رنگپور بگھور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔
،کھلی کچہری میں پولیس افسران اور رنگپور بگھورو ملحقہ مواضعات کے مردو خواتین سائلوں کی بڑی تعداد شریک تھی ،ڈی پی او خوشاب نے پولیس کے حوالے سے عوامی مسائل کی تفصیلی سماعت کی اور انکے فوری ازالہ کیلئے موقع پر موجود پولیس افسران کو احکامات جاری کئے ، شرکائے کچہری اسے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او خوشاب نے کہا کہ کھلی کچہریاں پولیس اور عوام کے مابین فاصلوں کی خلیج کے خاتمہ اور اعتماد کی بحالی کی کلید ہیں، انشا اﷲ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔