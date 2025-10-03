ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر کا شہر میں مختلف ناکوں کا دورہ
میانوالی (نامہ نگار )ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر طیب علی شاہ نے شہر میں ٹریفک پولیس کی جانب سے لگائے گئے مختلف ناکو ں کا دورہ کیا۔ ۔۔۔
ڈی ٹی او نے وہاں پر موجود ٹریفک عملہ کو ہدایت کی کہ چیکنگ کے دوران شہریوں کی عزت نفس کا خاص خیال رکھا جائے ۔ہر شہری ہمارے لیئے قابل احترام ہے ۔ہیلمٹ اور لائسنس کی چیکنگ شہریوں کی ہی حفاظت کے لیئے کی جا رہی ہے ۔اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔چیکنگ کا مقصد حادثات کی روک تھام ہے ۔ڈی ٹی او نے موٹرسائیکلسٹ کو روڈ سیفٹی سے متعلق ہدایات بھی دیں۔شہریوں نے ڈی ٹی او اور ٹریفک سٹاف کے روئیے کو سراہا۔