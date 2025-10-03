اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت، سینیٹر مشتاق احمد خان کی گرفتاری ناقابل برداشت اقدام ہے :امجد علی خان نیازی
کندیاں (نمائندہ دنیا)پاکستان تحریک انصاف کے رہنما و سابق رکنِ قومی اسمبلی امجد علی خان نیازی نے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی اسرائیلی افواج کے ہاتھوں گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے ۔ ۔۔۔
انہوں نے اس اقدام کو امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش اور ناقابل برداشت قرار دیا۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سینیٹر مشتاق احمد خان کی جرات اور قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ پوری انسانیت، غیرت اور عزت کا امتحان ہے ۔ پاکستانی قوم کو سڑکوں پر نکل کر پرامن مگر بھرپور احتجاج کرنا چاہیے ۔