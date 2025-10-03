صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت، سینیٹر مشتاق احمد خان کی گرفتاری ناقابل برداشت اقدام ہے :امجد علی خان نیازی

  • سرگودھا
اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت، سینیٹر مشتاق احمد خان کی گرفتاری ناقابل برداشت اقدام ہے :امجد علی خان نیازی

کندیاں (نمائندہ دنیا)پاکستان تحریک انصاف کے رہنما و سابق رکنِ قومی اسمبلی امجد علی خان نیازی نے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی اسرائیلی افواج کے ہاتھوں گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے ۔ ۔۔۔

انہوں نے اس اقدام کو امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش اور ناقابل برداشت قرار دیا۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سینیٹر مشتاق احمد خان کی جرات اور قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ پوری انسانیت، غیرت اور عزت کا امتحان ہے ۔ پاکستانی قوم کو سڑکوں پر نکل کر پرامن مگر بھرپور احتجاج کرنا چاہیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل ضبط ہو گی

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

ڈی جی ایس بی سی اے کاخطرناک عمارتوں کے سروے کا حکم

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ غریب دشمن،کاشف شیخ

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ