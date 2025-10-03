بھاگٹانوالہ میں زرعی زمینوں پر غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کا انکشاف
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ میں زرخیز زرعی زمینوں پر درجنوں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے قیام کا انکشاف ہوا ہے۔۔۔
، جنہیں مبینہ طور پر محکمہ ریونیو اور ضلع کونسل افسران کی ملی بھگت سے منظوری دی گئی یا ان پر چشم پوشی اختیار کی گئی۔ذرائع کے مطابق، بااثر افراد نے ان سوسائٹیوں میں بنیادی سہولیات کی عدم موجودگی کے باوجود شہریوں کو مہنگے داموں پلاٹ فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان ہاؤسنگ اسکیموں میں نہ گیس، بجلی، پانی یا نکاسی آب کی سہولیات میسر ہیں، اور نہ ہی پارکس، پلے گراؤنڈز یا مساجد کے لیے کوئی جگہ مختص کی گئی ہے ، جو کہ قوانین کے صریحاً منافی ہے ۔اطلاعات کے مطابق، درجنوں ایسے منصوبے زرعی زمین پر قائم کیے جا چکے ہیں جن کی نہ تو متعلقہ اداروں سے قانونی منظوری لی گئی ہے اور نہ ہی انہیں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ یا دیگر متعلقہ قواعد و ضوابط کے تحت ریگولرائز کیا گیا ہے ۔شہری حلقوں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر سرگودھا اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو نہ صرف زرخیز زرعی زمینیں تباہ ہو جائیں گی بلکہ عوام کے کروڑوں روپے بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے ۔