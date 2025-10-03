صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں:ہفتہ وارمنڈی میں سٹالز اور موٹرسائیکل اسٹینڈز کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا

  • سرگودھا
کندیاں:ہفتہ وارمنڈی میں سٹالز اور موٹرسائیکل اسٹینڈز کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا

کندیاں (نمائندہ دنیا) چشمہ روڈ پر واقع المعصوم چوک کے قریب بدھوار مویشی منڈی اور سبزی و فروٹ سٹالز کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے ۔ سڑک کنارے غیر قانونی طور پر لگنے والے سٹالز ۔۔۔

، موٹرسائیکل اسٹینڈز اور ٹھیلوں کے باعث 24 فٹ چوڑی سڑک سکڑ کر ایک تنگ پکڈنڈی کی صورت اختیار کر چکی ہے ۔تین صوبوں کو ملانے والی اس اہم بین الصوبائی شاہراہ پر روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے ، چھوٹی گاڑیوں، بالخصوص ایمبولینسز کو راستہ ملنا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے اور تجاوزات کا خاتمہ کر کے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنایا جائے ۔

 

