  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ ایمر جنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ ایمر جنسی ریسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس اے ڈی سی جی غزالہ کنول کی زیر صدارت کنٹرول روم میں منقعد ہوا۔ جس میں ڈاکٹرراو گلزار یوسف،ڈاکٹر طاہر حیات ملک۔۔۔

 ، ڈینگی کے ڈسٹرکٹ فوکل پرسن رانا ساجد، روہیل خرم اسپیشل برانچ ڈی ای او انڈسٹریز محمد عبداﷲ،، محکمہ سول ڈیفنس، فاریسٹ محکمہ ایجوکیشن، ڈی ای او لیبر ،ڈسٹرکٹ آفیسر خوشاب عشرزکو ، سپورٹس، ، ایم سی خوشاب ،سی اینڈ ڈبلییو، ایگریکلچر، ریسکیو 1122جوہرآباد، فشریز ،آل ہیڈز ڈیپارٹمنٹس کے افسران شریک تھے ۔ اس دوران ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر را گلزار ڈینگی کی روک تھام کیلئے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی انہوں نے بتایا رواں سال ضلع خوشاب میں ڈینگی کے 2مریض رپورٹ ہوئے ،اگست، ستمبر، اکتوبر ڈینگی کا سیزن ہوتا ہے تین ماہ خطرناک ہوتے ہیں ان میں لاروا بنتا اور پھیلتا ہے اس موسم میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرکے اس موذی مرض سے بچا جاسکتا ہے ۔

 

