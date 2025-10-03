سرکاری محاصل کی ریکوری اولین ترجیح ہے ،تحصیلدار محمد تحسین
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا)حکومتی ہدایات کے مطابق سرکاری محاصل کی ریکوری اولین ترجیح ہے تمام پٹواری گرداور حضرات اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے ادا کریں اور سائلین کے مسائل کو فوری حل کریں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار کلورکوٹ کے تحصیلدار محمد تحسین نے اپنے افس میں محکمہ مال کے ماتحت عملہ کی میٹنگ سے خطاب کرتے ھوئے کیا انہوں نے کہا کہ سرکاری اراضی پر ناجائز قابضین کی نشاندہی کریں اور باقی داروں سے وصولیوں کو سو فی صد یقینی بنائیں ۔اور سائلین کی مشکلات کا فوری ازالہ کریں انہوں نے کہا کہ تمام ساتھی میری ٹیم کا حصہ ہیں اور ہم سب مل کر چلیں گے ۔