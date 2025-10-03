سڑکوں کے اطراف ، تفریحی پارکوں ،خالی پلاٹس میں جھاڑیاں
خوشاب(نمائندہ دُنیا )خوشاب کے ضلعی صدر مقام جوہر آباد کی اندرونی سڑکوں کے اطراف ، تفریحی پارکوں اورخالی پلاٹس میں اگنے والے خود رو جھاڑیاں جنگل کے مناظر پیش کرنے لگی۔۔۔
، اندرون شہر میں ان جنگل نما جھاڑیوں سے شہر کا حسن ماند پڑ رہا ہے پچاس کی دہائی میں جدید طرز پر آباد ہونیوالے اس شہر کے حسن کی بحالی کیلئے ان جھاڑیوں کو تلف کرنا ضروی ہے ،جوہر آباد کے مکینوں کے مطابق سڑکوں کی اطراف میں اگی ہوئی یہ جھاڑیاں نہ صرف ٹریفک حادثات کا سبب بن رہی ہیں بلکہ بعض نشئی اور جرائم پیشہ عناصر ان گھنی جھاڑیوں کو اپنی محفوظ پناہ گاہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے جوہر آباد کی میونسپل انتظامیہ کے پاس ملازمین کی فوج ظفر ہونے کے باوجود ان خود جھاڑیوقں کو تلف گرنے سے گریز کیا جا رہا ہے ، انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی کہ بلدیہ جوہر آباد کے ارباب اختیار کو شہر کے حسن کی بحالی کیلئے یہ خود رو جھاڑیاں تلف کرنے کا پابند بنایا جائے ۔