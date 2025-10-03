سلانوالی شہر کی اہم شاہراہیں 6 ماہ سے کھنڈر، گرد و غبار سے شہری و تاجر پریشان
سلانوالی (نمائندہ دنیا)شہر کی ضیاء شہید روڈ، کچہری روڈ، رانا مارکیٹ روڈ سمیت دیگر اہم سڑکیں 6 ماہ سے زائد عرصے سے اکھڑی پڑی ہیں۔۔۔
، جن کی عدم تعمیر سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں، ہر طرف گرد و غبار سے سانس لینا محال ہو گیا ہے ، جبکہ دکاندار دمہ اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی گرانٹ سے اپریل 2025 میں محکمہ لوکل گورنمنٹ کی زیرنگرانی ان سڑکوں کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، تاہم ٹھیکیدار محض واٹر باؤنڈ لیئر تک کام کر کے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے سڑکیں کھلی پڑی ہیں، نہ مرمت ہوئی، نہ بحالی۔ مکینوں اور تاجروں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر سرگودھا اور ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے اور تعمیری کام کی تکمیل کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔