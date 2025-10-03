صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی میں لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

  • سرگودھا
سلانوالی میں لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی کے گلی محلوں میں لاؤڈ سپیکر کے بے جا استعمال نے شہریوں کا سکون غارت کر دیا ہے ۔ ۔۔۔

بھکاریوں، خوانچہ فروشوں اور پھیری والوں کی بلند آواز صداؤں سے ضعیف، مریض، طلبہ و نمازی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔تفصیلات کے مطابق پیشہ ور بھکاری اور مختلف اشیاء فروخت کرنے والے افراد صبح سویرے لاؤڈ سپیکر پر نغموں، نظموں اور دل خراش آوازوں کے ذریعے اپنی اشیاء کی تشہیر کرتے ہیں، جن میں کپڑے ، جوتے ، برتن، کباڑ، روٹیاں، دوائیاں اور فاسٹ فوڈ شامل ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں موجود بیمار افراد، پڑھنے والے بچے اور عبادت گزار افراد شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر، آر پی او اور ڈی پی او سرگودھا سے اپیل کی ہے کہ اس لاؤڈ سپیکر مافیا کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے اور قانون نافذ کر کے شہریوں کو سکون فراہم کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آئوٹ سورس سکولوں میں معیار تعلیم گرنے لگا، والدین پریشان

پی ہوٹا کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار منظور

اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع

کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

ہسپتالوں میں میڈیکل سروسز یونٹس کیلئے ہیلپ ڈیسک قائم

شہر میں آج مزید 40 نئی الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ