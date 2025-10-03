سلانوالی میں لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی کے گلی محلوں میں لاؤڈ سپیکر کے بے جا استعمال نے شہریوں کا سکون غارت کر دیا ہے ۔ ۔۔۔
بھکاریوں، خوانچہ فروشوں اور پھیری والوں کی بلند آواز صداؤں سے ضعیف، مریض، طلبہ و نمازی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔تفصیلات کے مطابق پیشہ ور بھکاری اور مختلف اشیاء فروخت کرنے والے افراد صبح سویرے لاؤڈ سپیکر پر نغموں، نظموں اور دل خراش آوازوں کے ذریعے اپنی اشیاء کی تشہیر کرتے ہیں، جن میں کپڑے ، جوتے ، برتن، کباڑ، روٹیاں، دوائیاں اور فاسٹ فوڈ شامل ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں موجود بیمار افراد، پڑھنے والے بچے اور عبادت گزار افراد شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر، آر پی او اور ڈی پی او سرگودھا سے اپیل کی ہے کہ اس لاؤڈ سپیکر مافیا کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے اور قانون نافذ کر کے شہریوں کو سکون فراہم کیا جائے ۔