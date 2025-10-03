گلشن اقبال پارک میں بچوں کے جھولے نصب :عشنہ طاہر
بھیرہ(نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے تحصیل بھیرہ میں صفائی ستھرائی اور عوام کو بہتر و پُرسکون ماحول فراہم کرنے کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔۔۔
اور عوام کی تفریح کے لیے گلشن اقبال پارک میں بچوں کے جھولے نصب کر دئیے گئے ہیں جبکہ درخت لگا کر ماحول کو مزید خوشگوار اور خوبصورت بنایا گیا ہے ۔ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تحصیل بھیرہ کے ڈائریکٹر شیخ سلیمان اقبال نے بتایا کہ بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ کے قریب قائم ڈمپنگ پوائنٹ کو مٹی ڈال کر ختم کر دیا گیا ہے جبکہ جناح آبادی فتح گڑھ میں بڑے نالے اور نالیوں کی صفائی مکمل کر کے نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پھلروان روڈ اور چوک دروازہ چکوالا میں دونوں اطراف نالوں پر پختہ تجاوزات اور تھڑے تعمیر ہونے کی وجہ سے گندے پانی کی روانی متاثر ہو رہی ہے ، اس لیے عوام کا فرض ہے کہ وہ ازخود ان غیر قانونی تعمیرات کو ختم کریں تاکہ صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے اہالیان جناح آبادی فتح گڑھ نے نکاسی آب کے نظام میں بہتری پر اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور ان اقدامات کو علاقے کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے ۔