سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی اور دیگر امراض پھوٹنے لگے ، چوہدری ناصر وڑائچ
بھلوال (نمائندہ دنیا)معروف سیاسی و سماجی شخصیت چوہدری ناصر وڑائچ نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث ڈینگی، الرجی اور آشوب چشم جیسے موذی امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔۔۔۔
حکومت فوری طور پر سیلاب زدہ علاقوں میں اسپرے اور دیگر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائے ۔انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد متاثرین کو خوراک، رہائش اور طبی سہولیات کی شدید قلت کا سامنا ہے ۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کی فوری بحالی، غذائی ضروریات کی فراہمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے ۔چوہدری ناصر وڑائچ نے مخیر حضرات سے بھی اپیل کی کہ وہ دل کھول کر متاثرین کی مدد کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ کل تک زکوٰۃ دینے والے تھے ، آج وہ لینے والوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے ۔