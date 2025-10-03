صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی اور دیگر امراض پھوٹنے لگے ، چوہدری ناصر وڑائچ

  • سرگودھا
سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی اور دیگر امراض پھوٹنے لگے ، چوہدری ناصر وڑائچ

بھلوال (نمائندہ دنیا)معروف سیاسی و سماجی شخصیت چوہدری ناصر وڑائچ نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث ڈینگی، الرجی اور آشوب چشم جیسے موذی امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔۔۔۔

 حکومت فوری طور پر سیلاب زدہ علاقوں میں اسپرے اور دیگر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائے ۔انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد متاثرین کو خوراک، رہائش اور طبی سہولیات کی شدید قلت کا سامنا ہے ۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کی فوری بحالی، غذائی ضروریات کی فراہمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے ۔چوہدری ناصر وڑائچ نے مخیر حضرات سے بھی اپیل کی کہ وہ دل کھول کر متاثرین کی مدد کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ کل تک زکوٰۃ دینے والے تھے ، آج وہ لینے والوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ذخیرہ اندوزوں کیخلاف ایکشن آٹے ، گندم کی قیمتیں کم

مریم نواز ہسپتال مکوآنہ میں سیوریج کا نظام نہ بن سکا، زیر زمین پانی آلودہ ہونے لگا

اقبال سٹیڈیم میں پاکستان،جنو بی افریقہ سیریز کے انتظامات مکمل

چنیوٹ: فیصل آباد روڈ کی تعمیر میں تیزی، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

بلوچنی: ڈپٹی ڈی ای او جڑانوالہ کا مختلف سکولوں کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ