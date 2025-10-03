شہزاد آصف خان کا تھانہ واں بھچراں کی نئی زیر تعمیر بلڈنگ کا دورہ
میانوالی (نامہ نگار )آر پی او سرگودھا ریجن کا دورہ میانوالی کے موقع پر تھانہ واں بھچراں کی نئی زیر تعمیر بلڈنگ کا دورہ کیا،آر پی او سرگودھا ریجن محمد شہزاد آصف خان نے دورہ میانوالی کے۔۔۔
موقع پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کے ہمراہ نئی زیر تعمیر بلڈنگ تھانہ واں بھچراں کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل اور محکمہ بلڈنگز کے افسران نے انہیں بریفنگ دی جبکہ بھی موجود تھے ۔آر پی او سرگودھا نے متعلقہ افسران اور ٹھیکدار کو تعمیراتی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔