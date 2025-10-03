صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی:سیم نالہ پل تا اسلام نگر سڑک زمین میں دھنسنے لگی

  • سرگودھا
سلانوالی:سیم نالہ پل تا اسلام نگر سڑک زمین میں دھنسنے لگی

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سیم نالہ پل تا محلہ اسلام نگر پل کے درمیان تقریباً آدھا کلومیٹر سڑک زمین میں دھنسنے لگی ہے ، جس کے باعث کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ۔ علاقہ مکینوں نے ۔۔۔

سرگودھا پروونشل ہائی وے حکام سے فوری مرمتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق سلانوالی کے نواحی علاقے میں ایشیا کی سب سے بڑی سٹون کریشنگ مارکیٹ واقع ہے ، جہاں سے روزانہ سینکڑوں بھاری بھرکم ڈمپرز اور 22 ویلر ٹرالے سلانوالی سیم نالہ بائی پاس روڈ سے گزرتے ہیں۔ مسلسل ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت کے باعث دو پلوں کے درمیانی سڑک زمین میں دھنسنے لگی ہے ۔ مقامی سماجی شخصیات نے کمشنر سرگودھا، ڈپٹی کمشنر اور ہائی وے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑک کی مرمت کی جائے تاکہ قیمتی جانوں کو ضیاع سے بچایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آئوٹ سورس سکولوں میں معیار تعلیم گرنے لگا، والدین پریشان

پی ہوٹا کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار منظور

اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع

کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

ہسپتالوں میں میڈیکل سروسز یونٹس کیلئے ہیلپ ڈیسک قائم

شہر میں آج مزید 40 نئی الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ