سلانوالی:سیم نالہ پل تا اسلام نگر سڑک زمین میں دھنسنے لگی
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سیم نالہ پل تا محلہ اسلام نگر پل کے درمیان تقریباً آدھا کلومیٹر سڑک زمین میں دھنسنے لگی ہے ، جس کے باعث کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ۔ علاقہ مکینوں نے ۔۔۔
سرگودھا پروونشل ہائی وے حکام سے فوری مرمتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق سلانوالی کے نواحی علاقے میں ایشیا کی سب سے بڑی سٹون کریشنگ مارکیٹ واقع ہے ، جہاں سے روزانہ سینکڑوں بھاری بھرکم ڈمپرز اور 22 ویلر ٹرالے سلانوالی سیم نالہ بائی پاس روڈ سے گزرتے ہیں۔ مسلسل ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت کے باعث دو پلوں کے درمیانی سڑک زمین میں دھنسنے لگی ہے ۔ مقامی سماجی شخصیات نے کمشنر سرگودھا، ڈپٹی کمشنر اور ہائی وے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑک کی مرمت کی جائے تاکہ قیمتی جانوں کو ضیاع سے بچایا جا سکے ۔