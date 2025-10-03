صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی، عبدالرحمن

  • سرگودھا
بھلوال (نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی کے رہنما عبدالرحمن نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ۔ عوام نے جو توقعات وابستہ کی تھیں، ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہو سکی۔۔۔۔

 ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا بحران سر اٹھا رہا ہے اور مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کو اب عوام \"مہنگا وزیراعظم\" کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا بحران عوام پر قہر بن کر ٹوٹ رہا ہے ۔ پہلے کرونا، پھر پٹرول بحران، اس کے بعد آٹا اور چینی مافیا نے کمر توڑ کر رکھ دی۔ ادویات کی قیمتوں میں 300 فیصد تک اضافہ کرکے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے ۔ اب گیس مافیا سرگرم ہو چکی ہے جبکہ فلور ملز مالکان دسمبر و جنوری میں آٹے کے بدترین بحران کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ خودکشیوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے ، والدین بچوں سمیت خود کشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں ۔

 

