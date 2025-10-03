مون سون ختم،جوہر آباد اور نواحی کالونیوں میں مچھروں کی یلغار
خوشاب(نمائندہ دُنیا )مون سون کی بارشوں کا سیزن ختم ہوتے ہی ضلعی صدر مقام جوہر آباد اور نواحی کالونیوں میں مچھروں کی یلغار کے باعث متعدی امراض پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔۔۔
، نکاسی آب کا نظام درست نہ ہونے کے باعث شہر کے نشیبی علاقوں میں کھڑا پانی جوہڑ وں کی شکل اختیار کر گیا اور گندے پانی کے یہ جوہڑ مکھیوں اور مچھروں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں ، بالخصوص پائی پاس روڈسے ملحقہ سیوریج نالے کی بندش کے باعث اس کے کناروں سے نکل کر گرین بیلٹ پر کھڑا ہونیوالا گندہ اور بد بودار پانی شہریوں کیلئے وبال جان بنا ہوا ہے جوہر آباد کی میونسپل انتظامیہ کے ساتھ ساتھ محکمہ پبلک ہیلتھ بھی شہریوں کی کسی شکائت پر کان دھرنے کو تیار نہیں ، جوہر آباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس صورحال کے تدارک کیلئے متعلقہ اداروں کو فوری اور موثر اقدامات اٹھانے کا پابند بنایا جائے ۔