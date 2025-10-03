کندیاں اور مضافات میں غیر معیاری پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت جاری، گاڑیاں ناکارہ ہونے لگیں
کندیاں (نمائندہ دنیا)مقامی انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث کندیاں اور اس کے گردونواح میں غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی کھلے عام فروخت جاری ہے۔۔۔
، جس سے نہ صرف عوام کی گاڑیاں میکینکی طور پر متاثر ہو رہی ہیں بلکہ قومی خزانے کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق ایرانی اسمگل شدہ پیٹرول اور ڈیزل چالیس سے پچاس روپے فی لیٹر میں خرید کر مقامی پیٹرول پمپس اور ایجنسیوں پر سرکاری نرخوں میں فروخت کیا جا رہا ہے ۔ ناقص معیار کے باعث شہریوں کو انجن فیل ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کا سامنا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ جعلی اور غیر معیاری پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔