صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں اور مضافات میں غیر معیاری پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت جاری، گاڑیاں ناکارہ ہونے لگیں

  • سرگودھا
کندیاں اور مضافات میں غیر معیاری پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت جاری، گاڑیاں ناکارہ ہونے لگیں

کندیاں (نمائندہ دنیا)مقامی انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث کندیاں اور اس کے گردونواح میں غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی کھلے عام فروخت جاری ہے۔۔۔

 ، جس سے نہ صرف عوام کی گاڑیاں میکینکی طور پر متاثر ہو رہی ہیں بلکہ قومی خزانے کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق ایرانی اسمگل شدہ پیٹرول اور ڈیزل چالیس سے پچاس روپے فی لیٹر میں خرید کر مقامی پیٹرول پمپس اور ایجنسیوں پر سرکاری نرخوں میں فروخت کیا جا رہا ہے ۔ ناقص معیار کے باعث شہریوں کو انجن فیل ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کا سامنا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ جعلی اور غیر معیاری پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل ضبط ہو گی

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

ڈی جی ایس بی سی اے کاخطرناک عمارتوں کے سروے کا حکم

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ غریب دشمن،کاشف شیخ

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ