سڑک کے اطراف ٹف ٹائل بچھانے کے لیے کھدائی جاری
کلورکوٹ (نامہ نگار )کلورکوٹ ریلوے پھاٹک سے کچہری موڑ تک سڑک کے دونوں اطراف ٹف ٹائل بچھانے کے لیے کھدائی کا کام جاری ہے ۔۔۔۔
تاہم تعمیراتی کام کے دوران قواعد و ضوابط پر عمل نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔تاجران کے مطابق کھدائی کے دوران ٹرالیوں کے ذریعے مٹی کو لوڈ کرنے دورانِ مٹی سڑک پر گرتی رہتی ہے ، کیونکہ ٹرالیوں پر حفاظتی کور یا ترپال استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اس کے نتیجے میں ٹریفک کے گزرنے سے شدید دھول اڑتی ہے جس سے شہریوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے ۔ متعدد شہریوں نے شکایت کی ہے کہ مٹی کی یہ دھول سانس اور سینے کی بیماریوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے ، جبکہ اسکول جانے والے بچے بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔