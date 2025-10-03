فلوٹیلا پر حملے سے ثابت ہوگیا،گریٹر اسرائیل منصوبہ عمل ہورہا،حافظ جاوید اقبال
میانوالی (نامہ نگار )صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے سے ثابت ہوگیا ہے کہ وہ ہر صورت میں گریٹر اسرائیل منصوبہ پر عمل پیرا رہے گا.اسرائیل کے امن کے وعدے اور معاہدے محض وقت گزاری اور ۔۔۔
حالات پر اپنی گرفت مزید مضبوط بنانے کے ہتھکنڈے ہیں ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل چند سو فلاحی کارکنان، نہتی کشتیوں اور محصورین غزہ تک امداد کی رسائی برداشت نہیں کر سکتا اسلامی ممالک کے حکمران اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونے دے گا اسرائیل کا خواب مکمل فلسطین سمیت سعودی عرب،شام، اردن،عراق،مصر کے صحرائے سینا، لبنان وغیرہ پر قبضہ کرکے عظیم تر اسرائیلی ریاست کی تشکیل ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے ۔