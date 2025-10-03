صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت افغانستان کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائے ،عمر خان گردیزی

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )عوامی نیشنل پارٹی پنجاب کے سینیئر نائب صدر الحاج عمر خان گردیزی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونیوالے تاریخی دفاعی معاہدہ کے بعد ضروری ہے کہ حکومت پاکستان افغانستان کے۔۔۔

 ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائے ، دونوں پڑوسی ممالک کے مابین صدیوں پر محیط تعلقات کو محض مغربی ممالک کی خوشنودی کیلئے ختم نہیں کیا جا سکتا ، اے اے این پی کے ضلعی دفتر بدلی والا میں میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہاکہ تصور پاکستان پیش کرنے والے ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کو \"افغانیوں\" سے ان کی حریت پسندی کی وجہ سے خصوصی لگا ئوتھا۔ خطے کی مخدوش صورتحال کے باعث پاکستان کو کسی نئی آزمائش سے گزرنے کی بجائے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کرنا ہوں گے ۔

 

 

