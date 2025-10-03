افغان مہاجرین کیمپ کی املاک اور سامان کا تحفظ کرنیکی ہدایت
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر، میانوالی اسد عباس مگسی کی زیر صدارت افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ سے افغان باشندوں کے انخلاء کے بعد انتظامی و سیکورٹی امور کا دوسرا جائزہ اجلاس۔۔۔
ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمشنر افغان ریفوجیز مظہر یٰسین خاں وٹو نے بذریعہ زوم لنک، ایڈمنسٹریٹر افغان مہاجرین کیمپ نصیر احمد خان، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان،سی او ایجوکیشن خالد خان،ایکسئین بلڈنگز اعظم غفور، ایس ڈی پی او کالاباغ سرکل محمد اشرف سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ، ایجوکیشن، ایکسئین بلڈنگز، پبلک ہیلتھ انجنیئرنگ اور سی او ضلع کونسل نے کیمپ میں سرؤے کے بعد صحت، تعلیم، انفراسٹر کچر، واٹر سپلائی سکیم سمیت دیگر سہولیات سے متعلق تحریری رپورٹس ڈپٹی کمشنر کو پیش کیئں۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ افغان مہاجرین کیمپ کے مستقبل کے انتظامی امورکے فیصلہ تک کیمپ کی املاک اور سازوسامان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ۔