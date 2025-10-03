حکومت نے پیدائش اموات کے اندراج میں بہت بڑا ریلیف دیا ہے ،آصف اقبال ملک
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودھا ڈویژن آصف اقبال ملک نے کہا کہ حکومت نے پیدائش اموات کے اندراج میں بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔۔۔
اب تاخیری پیدائش اندراج کے لیے عدالت نہیں جانا پڑے گا سات سال تک کے اندراج کی منظوری کے اختیارات اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اس سے زائد پیدائش اندراج کے اختیارات ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو دیئے گئے ہیں جبکہ ایک سال تک کے اندراج یونین سیکرٹری کر سکیں گے عوام اس ریلیف سے فائدہ اٹھارہے ہیں ۔