اپینڈکس کا بذریعہ کو لیپروسکوپیکلی علاج کرنا ایک فن ہے ، زبیر عزیز ارائیں

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی کے معروف لپروسکوپک سرجن ڈاکٹر زبیر عزیز ارائیں نے کہا یہ اپینڈیکس (Appendicitis )میڈیکل کی شاخ سرجیکل پریکٹس میں سب سے عام ایمرجنسی ہے۔۔۔

 پھٹی اپینڈکس کو فوری طور ایمرجنسی میں آپریشن کر کے نکالا جاتا ہے اور اس اپینڈکس کا بذریعہ کو لیپروسکوپیکلی علاج کرنا ایک فن ہے ۔اس سلسلہ میں ہم نے پچھلے مہینے ایسے 54 پیچیدہ قسم کے لیپروسکوپک اپینڈیسیکٹومیز کامیابی سے آپریشن کیئے ہیں اور یہ تمام مریض الحمدللہ صحت یاب ہیں اور بیماری سے پاک ہیں۔جب مریض کا پھٹی اپینڈکس کا آپریشن کامیابی سے ہو اور اللہ پاک اسکو صحت دیتا ہے تو سرجن اپنی جاگی ہوئی راتوں کو بھول جاتا ہے ۔ 

 

