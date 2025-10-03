پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے ، مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں حا لیہ اضافے کو غیر حقیقی اور۔۔۔
غیر سنجید ہ قرار د یتے ہو ئے ا س اضافے کی وا پسی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں حا لیہ اضافہ ہر حوا لہ سے صنعت وتجا رت اور عا م آ د می کیلئے مشکلا ت پید اکر ے گا پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے سے مہنگا ئی کا آ نے وا لا طوفا ن کا ر و با ر ز ند گی کو بھی متاثر کر ے گا ۔