صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے ، مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے ، مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں حا لیہ اضافے کو غیر حقیقی اور۔۔۔

 غیر سنجید ہ قرار د یتے ہو ئے ا س اضافے کی وا پسی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں حا لیہ اضافہ ہر حوا لہ سے صنعت وتجا رت اور عا م آ د می کیلئے مشکلا ت پید اکر ے گا پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے سے مہنگا ئی کا آ نے وا لا طوفا ن کا ر و با ر ز ند گی کو بھی متاثر کر ے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہونہار پلس سکالر شپ پروگرام کا آغاز

ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل،ڈاکٹر آصف رائو

جرائم کے خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرانے کا حکم

کمشنرڈیرہ کا سیلاب متاثرین کی بحالی کاکام تیز کرنیکا حکم

وہاڑی جلد پنجاب کامثالی اور خوبصورت شہر بنے گا:ثاقب خورشید

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ