تحریک انصاف کا پشاور جلسہ ناکام،قائدین کو اپنی اوقات معلوم ہو گئی ،شجاع الرحمٰن ٹیپو

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری ممتاز مائنز اونر چوہدری شجاع الرحمٰن ٹیپو نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے پشاور کے جلسے کی ناکامی نے ایک بار پھراس کے قائدین کو ان کی اوقات دکھا دی ۔۔۔

، اب ان کے پاس احتجاج اور جلسوں کی کالیں دینے کا آپشن تو موجود ہے لیکن جلسوں کا انعقاد ممکن نہیں ، جو ہرآباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پشاور کے جلسے میں لاکھوں افراد کا جم غفیر اکٹھا کرنے کے دعویدار خیبر پختونخوا حکومت کے تمام وسائل بروئے کار لانے کے باوجود پنڈال میں بچھائی گئی دس ہزار سیٹوں کو پر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے ۔

 

