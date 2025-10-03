صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحافی کے ماموں اور دادی کے انتقال پر مختلف شخصیات کا اظہار افسوس

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار )بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ کے سیکرٹری فنانس مہر محمد بلال طاہری کے ماموں حاجی مہر محمد سلطان اور دادی کے انتقال پر مختلف سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے گہرے دکھ اور۔۔۔

 افسوس کا اظہار کیا ہے ۔امیرِ شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی، محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ، نعیم حیدر پنجوتھہ ایڈووکیٹ، سید ظل حسنین شاہ، مہر محمد اقبال اور پیر ابرار حیات شاہ نے تعزیت اور مرحومہ اور مرحوم کے ایصالِ ثواب، بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ 

 

