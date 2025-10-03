غیر قانونی منی پٹرول پمپس کا دھندہ عروج پر پہنچ گیا
بھا گٹانوالہ (نمائندہ دنیا) شہر اور گرد و نواح میں غیر قانونی پٹرول ایجنسیوں کا دھندہ بے لگام ہو گیا ہے ؛ سڑکوں، چوراہوں اور۔۔۔
دیہی علاقوں میں منی پٹرول پمپس کی بھرمار نے عوام کی جان و مال کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں۔شہریوں نے دنیا کو بتایا کہ مختلف مقامات پر بلا اجازت اور بغیر حفاظتی انتظامات کے پٹرول اور ڈیزل فروخت کیے جاتے ہیں۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے پمپس اکثر گھروں کے قریب یا سڑک کنارے قائم کیے گئے ہیں جہاں آگ یا کوئی چنگاری بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے ۔علاقہ مکین سلمان اقبال نے کہا، یہاں ہر چوراہے پر مینی پٹرول پمپس بن چکے ہیں۔ بچوں کا کھیلنا، گزرنا مشکل ہو گیا ہے ،کسی بھی لمحے خطرناک واقعہ پیش آ سکتا ہے ، شہری، سماجی اور تجارتی حلقوں نے زور دے کر مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیا جائے اور ایسے خطرناک کاروبار کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔