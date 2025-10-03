صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھلی کچہریوں کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا ،محمد اشرف

  سرگودھا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا ہے کہ تحصیل کی سطح پر کھلی کچہریوں کے انعقاد کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا جس کا بنیادی مقصد دیگر تحصیلوں میں شہریوں کے مسائل کی براہ راست جانکاری اور۔۔۔

 انہیں تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر آنے میں سفری مشکلات سے نجات دلوانا ہے ،ایک چھت تلے عوامی شکایات کا ازالہ یقینی بنانا ہے ۔یہ تفصیلات ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے تحصیل آفس دریا خان میں منعقدہ کھلی کچہری میں عوامی شکایات کو موقع پر حل کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی۔اس موقع پر اے ڈی سی ریونیو عبد القدیر،اسسٹنٹ کمشنر حمزہ ندیم اوردیگر محکموں کیانتظامی افسران بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے عوام الناس کی شکایات جن کا تعلق ریونیو،میونسپل سروسز،ناجائز تجاوزات،ہیلتھ اوردیگر انتظامی امور سے متعلق تھا ان کا فوری ازالہ کرتے ہوئے بیشتر شکایات کو موقع پر موجود متعلقہ افسران کی موجودگی میں حل کروایا۔ 

 

 

