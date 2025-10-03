صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری:آر پی او

  • سرگودھا
شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری:آر پی او

میانوالی (نامہ نگار )آر پی او سرگودھا ریجن کی زیر صدارت کرائم جائزہ اجلاس،آر پی او سرگودھا ریجن محمد شہزاد آصف خان کی زیر صدارت پولیس لائنز میانوالی بہرام شہید ہال میں اجلاس منعقد ہوا ۔۔۔۔

جس میں ضلع میانوالی کے تمام سرکلز کے جرائم کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال اور پولیس کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی ۔آر پی او سرگودھا نے جرائم کے انسداد کیلئے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی اور پولیس کارکردگی مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔آر پی او سرگودھا نے افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے جس کیلئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے ۔اجلاس میں ایس پی انوسٹی گیشن میانوالی بدر منیر، تمام سرکلز کے ایس ڈی پی اوز اور تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی ۔

 

