ڈی سی میانوالی کی شہریوں سے ملاقات،درخواستوں پر احکامات جاری
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر، میانوالی اسد عباس مگسی نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈی سی آفس میں روزمرہ کی بنیاد پر آنیوالے شہریوں سے ملاقات کی۔۔۔
انہوں نے شہریوں کی جا نب سے پیش کی جا نیوالی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو موقع پر احکا مات جاری کئے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے گفتگو کرتے ہو ئے کہا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے تحت ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام شہری کیلئے کھلے ہیں۔انہوں نے کہا کہ شہری براہ راست ڈی سی آفس میں آکر ان سے ملاقات کر کے اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں۔