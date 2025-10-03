صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کیس کا ملزم انٹرپول کی مدد سے سعودی عرب سے گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سپیشل آپریشنز سیل نے ایک بڑی کارروائی کے دوران قتل کے مقدمے میں مطلوب 2 سال سے بیرون ملک مقیم اشتہاری ملزم سجن خان ولد منور خان کو گرفتار کر لیا۔۔۔

ملزم سجن خان نے اپریل 2023 میں معمولی تلخ کلامی پر نعیم دلدار کو فائرنگ کرکے قتل کرنے کے وقوعہ میں ملوث تھا اور تھانہ ساہیوال پولیس کو 2 سال سے مطلو ب تھا۔قتل میں ملوث اس کے دیگر ساتھی پہلے ہی گرفتار کر کے جیل بھجوائے جا چکے ہیں۔ملزم سجن خان غیر قانونی طور پرسعودی عرب میں مقیم تھا۔ سپیشل آپریشنز سیل کی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسے ٹریس کیا اور قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد بذریعہ انٹرپول گرفتار کیا۔ آر پی او محمد شہزاد آصف خان کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کی ہدایات پر بیرون ملک فرار تمام اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے مربوط اورموثر کارروائیاں جاری ہیں۔ 

 

