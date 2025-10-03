چھوٹا اور بڑا گوشت مہنگا فروخت،قصابوں نے ریٹ لسٹوں کی دھجیاں اڑا دیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حساس ادارے نے کسمپرسی کا رونا رو کر قیمتوں میں اضافہ کا مطالبہ کرنیوالے قصابوں اور مہنگے گوشت کی فروخت کرنے کا انکشاف کرتے ہوئے انتظامیہ کو فوری ایکشن لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔۔۔
، ذرائع کے مطابق صوبائی و ڈویژنل حکام کو ارسال کر دہ رپورٹ میں آگاہ کیا گیا کہ حکومت نے بیف 8سو روپے اور مٹن کا ریٹ 14سو روپے مقرر کر رکھا ہے ، مگر شہر کے اہم مقامات ملت آباد روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، یونیورسٹی روڈ، قینچی موڑ، چونگی نمبر9،جناح کالونی ، بلاک نمبر10، بلاک نمبر13سمیت مختلف دیہی علاقوں بڑا گوشت ساڑھے 1ہزار سے 12سو روپے اور چھوٹا گوشت ساڑھے 2ہزار روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے ، اس ضمن میں گرانفروشی میں ملوث قصابو ں کے کوائف بھی ارسال کئے اور بتایا گیا کہ قصابوں کی جانب سے انتظامیہ کو باور کروایا جا رہا ہے کہ وہ حکومتی ریٹ پر گوشت فروخت کر رہے ہیں اور نرخ ناموں پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے ، دوسری جانب صورتحال اس کے برعکس ہے ، قصابوں نے پہلے سے جاری سرکاری نرخ نامے کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ، رپورٹ میں ذمہ دارو ں کے خلاف فوری ایکشن لینے اور مربوط چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔