دال کو رنگ دیکر فروخت کرنیکا انکشاف،4من تلف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دال کو رنگ دے کر مارکیٹ میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے چھا پہ مار کارروائی کرتے ہوئے پروڈکشن یونٹ سیل کر دیا۔۔۔
،تفصیلات کے مطابق فو ڈ اتھارٹی نے دال مونگ پروڈکشن یونٹ کیخلاف کارروائی کی ہے حکام نے یونٹ پر چھاپہ مارا اور 4 من سے زائد مونگ کی دال برآمد کر کے اس کی چیکنگ کی تو اس پر رنگ چڑھے ہونے کا انکشاف ہوا جس پر برآمد ہونے والی دال کو تلف کر دیا، بتایا جاتا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لاہور بائی پاس روڈ پر موجود بلال مونگ دال مل کے پروڈکشن یونٹ میں چیکنگ کے دوران دال میں رنگ کی ملاوٹ ہونے پر یونٹ کو بند کر دیا، جبکہ ملاوٹ شدہ 4 من سے زائد ناقص دال مونگ کو تلف کردیا گیا، مزید کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کیخلاف تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں مقدمہ درج کروا دیا۔