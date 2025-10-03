چناب نگر: ملاوٹ مافیا سر گرم ،بیماریوں میں اضافہ ہو گیا
چناب نگر (نامہ نگار ) چناب نگر و گردونواح میں ملاوٹ مافیا نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ موت کے سوداگر چند ٹکوں کے لالچ میں انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں جس کے باعث علاقہ بھر میں بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔
دودھ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے مگر اس کے خالص ہونے کی کوئی ضمانت نہیں۔ کہیں دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہو رہی ہے ، کہیں کیمیکل ملا دودھ اور بعض جگہوں پر جعلی دودھ جو صحت کے لیے انتہائی مضر ہے فروخت ہو رہا ہے ۔ اچھے اور خالص دودھ کی دستیابی ایک خواب بن کر رہ گئی ہے ۔ عوام کو دودھ کی خریداری کے وقت علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے دودھ خرید رہے ہیں یا زہر۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کہیں نظر نہیں آتا۔ عوامی حلقوں کے مطابق دودھ ہی نہیں بلکہ دیگر کھانے پینے کی اشیا میں بھی ملاوٹ عام ہے ۔ ملاوٹ مافیا بلا خوف خطر اپنے مکروہ دھندے میں مصروف ہے جس کی سب سے بڑی وجہ متعلقہ محکموں کی عدم توجہ ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملاوٹ مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے سی سی ڈی جیسا ادارہ قائم کر کے اسے بااختیار بنایا جائے تاکہ معاشرے کے ان ناسوروں کا محاسبہ کیا جا سکے ۔