زیادتی کے جھوٹے مقدمات کروا کر ساز با ز ،قانون متحرک
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)زیادتی کے جھوٹے مقدمات درج کروا کر ملزمان سے ساز با ز کرنے والے مزید چھ افراد کے خلاف قانون متحرک ہو گیا،پولیس کے مطابق 25شمالی کے محمد ذاکر۔۔۔
چوکیرہ کے محمد یونس،82جنوبی کے عمر حیات،35شمالی کے محمد بلال ،103شمالی کے اسلم مسیح،32شمالی کے محمد اسلم نے زیادتی کے مقدمات درج کروائے بعدازاں ان مقدمات میں نامزد ملزمان سے مبینہ طور پر ساز باز کر کے ان کے خلاف اپنے بیان سے انحراف کیا،پولیس کا کہنا ہے کہ مدعیان نے ملزمان سے بھاری رقوم لے کر ان کے حق میں بیان دیئے اور پولیس و عدالتوں کا وقت ضائع کیا جس پر ان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لئے گئے