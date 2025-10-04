صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کا صمود فلوٹیلا پر حملے ،غزہ مظالم کیخلاف احتجاج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے گلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے اور غزہ میں جاری مسلسل قتل عام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔جس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما عبدالحنان مکی، ابو احمد محبوب، رائے منیر احمد کھرل، اکمل جسپال سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔۔۔

 احتجاجی مظاہرہ نیازی چوک سے شروع ہو کر مختلف شاہرائوں سے ہوتا ہوا چوک نوری گیٹ پر اختتام پذیر ہوا، اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی جارحیت ناقابل اس کی سفاکانہ اصلیت ہے ، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، حکمران ہوش کے ناخن لیں، اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنا کسی صورت برداشت نہیں، جو مظلوموں کے خون کا سودا کرے گا، وہ اسرائیل کا ہمدرد تسلیم کیا جائے گا، صمود فلوٹیلا پر حملہ اور امدادی کارکنوں کو یرغمال بنانے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ 

 

