صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقساط پر جہیز کا سامان خرید کر سی سی ڈی مقابلے کی دھمکیاں

  • سرگودھا
اقساط پر جہیز کا سامان خرید کر سی سی ڈی مقابلے کی دھمکیاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اقساط پر جہیز کا سامان خریدنے کے بعد ادھار واپسی کے تقاضہ پر سی سی ڈی سے مقابلے میں پار کروانے کی دھمکیاں دینے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

 جناح کالونی کے رہائشی خاور اقبال سے الطاف حسین نامی شخص نے چند ماہ قبل سوا چار لاکھ روپے مالیت کا جہیز کا سامان ادھار لیا اور اقساط میں پیسے دینے کا وعدہ کیا مگر بعدا زاں انکاری ہو گیا، مذکورہ شخص کے بار بار تقاضا کرنے پر ملزم نے دھمکی دی کہ وہ پولیس ملازم ہے اور سی سی ڈی سے کہہ کر پولیس مقابلہ میں سائل کو قتل کروا دے گا، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سموگ:سکولوں میں آؤٹ ڈورسر گرمیوں پر پابندی

ویمن یونیورسٹی ، سیلاب متاثرین کیلئے خدمات پر سرٹیفکیٹس تقسیم

کوٹ ادو ، اکتوبر ’’سپورٹس منتھ‘‘قرار، کھیلوں کی افتتاحی تقریب

اسرائیلی جارحیت کیخلاف جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی

میلسی کیلئے 6ارب کے ترقیاتی منصوبے منظور،جہانزیب کھچی

نوجوانوں کی فنڈ ریزنگ ‘سیلاب زدہ گھرانوں میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن