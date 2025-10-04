اقساط پر جہیز کا سامان خرید کر سی سی ڈی مقابلے کی دھمکیاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اقساط پر جہیز کا سامان خریدنے کے بعد ادھار واپسی کے تقاضہ پر سی سی ڈی سے مقابلے میں پار کروانے کی دھمکیاں دینے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔
جناح کالونی کے رہائشی خاور اقبال سے الطاف حسین نامی شخص نے چند ماہ قبل سوا چار لاکھ روپے مالیت کا جہیز کا سامان ادھار لیا اور اقساط میں پیسے دینے کا وعدہ کیا مگر بعدا زاں انکاری ہو گیا، مذکورہ شخص کے بار بار تقاضا کرنے پر ملزم نے دھمکی دی کہ وہ پولیس ملازم ہے اور سی سی ڈی سے کہہ کر پولیس مقابلہ میں سائل کو قتل کروا دے گا، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔