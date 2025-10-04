بڑے بھائی کے قاتل کو سزائے موت ،2لاکھ روپے جرمانہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا قمر سلطان نے گھریلو تنازع پر بڑے بھائی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے والے ملزم کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور د و لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم سنا دیا۔۔۔
بتایا جاتا ہے کہ عادل پارک میں 24نومبر2024کو غضنفر نے گھریلو تنازع پر بڑے بھائی منظور کو خنجر مار کر موقع پر قتل کر دیا تھا جس پر مقتول کی بیوہ عظمیٰ بی بی مدعیت میں تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد چالان سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا، جس کی سماعت کے بعد گزشتہ روز فاضل عدالت نے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے غضفرکو پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا جبکہ دو لاکھ روپے معاوضہ ورثاء کو دینا ہو گا۔