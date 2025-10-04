موٹر وے سروس ایریاز پر نوسربازیاں چینج لیکر 5ہزار روپے کم دیدئیے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موٹر وے سروس ایریاز پر مسافروں سے نوسربازی اور دھوکہ دہی کے ذریعے لوٹمار کے بڑھتے ہوئے واقعات باعث تشویش بننے لگے ہیں، گزشتہ روز منڈی بہاؤ الدین کے رہائشی محمد عباس نے سیال موڑ کے قریب واقع سروس ایریا میں ایک سٹال سے پانی خریدا۔۔۔
موقع پرکھڑے افراد نے اس سے 25ہزار روپے کی چینج لی اور کچھ ہی دیر بعد یہ کہہ کر واپس کر دی اور کہا کہ ہمیں کسی اور ذرائع سے چینج مل گئی ہے ،واپس کئے گئے پچیس ہزا رروپے میں سے پانچ ہزار روپے غائب کر کے رفوچکر ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔