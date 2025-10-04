لوکل گورنمنٹ کے ہسپتال، ڈسپنسری ،رورل ڈسپنسریاں غیر فعال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی عدم توجہی کے باعث غریب عوام کو مفت میڈیکل سہولتیں دینے والے لوکل گورنمنٹ کے ہسپتال، ڈسپنسری اوررورل ڈسپنسریاں غیر فعال ہو کر رہ گئی ہیں۔۔۔
جس سے مستفید ہونے والے عوام علاج معالجے کی سہولتوں سے محروم ہوکر رہ گئے ہیں زرائع کے مطابق 30 سال سے بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ ختم ہو کر رہ گیا ہے جس کی وجہ سے علاج کے لیے آنے والے غریب مریضوں کو دشواری پیش آرہی ہے اس وقت رہ جانے والے ماتحت ملازمین کو ڈیوٹیاں مختلف جگہوں پر دینا پڑ رہی ہے جبکہ ادویات بھی نہ ہونے کے برابر ہیشہر کے وسط سٹلائٹ ٹاؤن میں واقع جنرل ہسپتال جس سے اپ گریڈ کر کے کروڑوں روپے خرچ کے گئے تھے جہاں سے ماہانہ پانچ ہزار سے زائد مریض مستفید ہوتے تھے اور محکمہ سوشل ویلفیئرویکسین اور بچوں کوحفاظتی ٹیکے بھی لگائے جاتے تھے۔اب عمارت میں دیگر دفاتر بنا دیے گئے ہیں ضلع سرگودھا میں واقع ضلع کونسل اور میونسپل کارپوریشن کی مجموعی طور پر 25رورل اور3اربن ڈسپنسریاں عدم توجہی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں عملہ کی شدید کمی کی وجہ سے متعدد عمارت کھنڈرات اور قبضہ مافیا نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے