صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوکل گورنمنٹ کے ہسپتال، ڈسپنسری ،رورل ڈسپنسریاں غیر فعال

  • سرگودھا
لوکل گورنمنٹ کے ہسپتال، ڈسپنسری ،رورل ڈسپنسریاں غیر فعال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی عدم توجہی کے باعث غریب عوام کو مفت میڈیکل سہولتیں دینے والے لوکل گورنمنٹ کے ہسپتال، ڈسپنسری اوررورل ڈسپنسریاں غیر فعال ہو کر رہ گئی ہیں۔۔۔

 جس سے مستفید ہونے والے عوام علاج معالجے کی سہولتوں سے محروم ہوکر رہ گئے ہیں زرائع کے مطابق 30 سال سے بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ ختم ہو کر رہ گیا ہے جس کی وجہ سے علاج کے لیے آنے والے غریب مریضوں کو دشواری پیش آرہی ہے اس وقت رہ جانے والے ماتحت ملازمین کو ڈیوٹیاں مختلف جگہوں پر دینا پڑ رہی ہے جبکہ ادویات بھی نہ ہونے کے برابر ہیشہر کے وسط سٹلائٹ ٹاؤن میں واقع جنرل ہسپتال جس سے اپ گریڈ کر کے کروڑوں روپے خرچ کے گئے تھے جہاں سے ماہانہ پانچ ہزار سے زائد مریض مستفید ہوتے تھے اور محکمہ سوشل ویلفیئرویکسین اور بچوں کوحفاظتی ٹیکے بھی لگائے جاتے تھے۔اب عمارت میں دیگر دفاتر بنا دیے گئے ہیں ضلع سرگودھا میں واقع ضلع کونسل اور میونسپل کارپوریشن کی مجموعی طور پر 25رورل اور3اربن ڈسپنسریاں عدم توجہی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں عملہ کی شدید کمی کی وجہ سے متعدد عمارت کھنڈرات اور قبضہ مافیا نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتاری اور غلط سمت میں ڈرائیونگ پر سخت کارروائی کا فیصلہ

کراچی امت کا دھڑکتا دل ، فلسطین کیلئے آواز بلند کریگا،منعم ظفر

سڑک پر پارکنگ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ؟ ہائیکورٹ

غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3 ملزمان پکڑے گئے

منشیات فروشی میں ملوث دو خواتین گرفتار

گھر سے لڑکی کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن