صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی اداروں سے افسروں کی خالی پوسٹوں کی تفصیل طلب

  • سرگودھا
بلدیاتی اداروں سے افسروں کی خالی پوسٹوں کی تفصیل طلب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے بلدیاتی اداروں سے افسران کی خالی پوسٹوں کی تفصیل طلب کر لی ذرائع کے مطابق صوبہ بھر کے بلدیاتی اداروں میں افسران کی کمی ان کی کارکردگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔۔۔

 جس پربلدیہ افسران کو دیگر دوسرے بلدیاتی اداروں میں بھی ڈیوٹی دینا پر رہی ہے ذرائع کے مطابق سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے 421 بلدیاتی اداروں کی چیف آفیسرز میونسپل آفیسرز فنانس ریگولیشن پلاننگ اور آئی اینڈ ایس سب انجینئرز اکاؤنٹنٹ کی دوسو سے زائدایل سی ایس افسران کی کمی کی وجہ سے افسران کو پانچ پانچ سیٹوں کے اضافی چارج ملے ہوئے ہیں جس وجہ سے افسران ایک دن ایک ادارے دوسرے دن دوسرے اگلے دن اور جگہ ڈیوٹی دینا پر رہی ہے جس سے ان افسران کی کارکردگی متاثر ہو رہی میونسپل کارپوریشن سرگودھا سرگودھا میں چیف افیسر میونسپل افیسر سروسز میونسپل افیسر انفراسٹرکچرسب انجینئرز کی سیٹیں خالی پڑی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، نرخ سرکاری قیمت سے زیادہ

ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس، ممبرشپ فیس کا تعین

گوجرہ اور کمالیہ کی چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی

شہریوں میں حفاظتی اقدامات کا شعور اجاگر کرنا ضروری :زینب جہاندار

ڈی پی او چنیوٹ کی جامع مسجد ابراہیم میں کھلی کچہری

کھلی کچہری عوامی مسائل کے حل کا مؤثر فورم :کمشنر فیصل آباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن