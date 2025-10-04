بلدیاتی اداروں سے افسروں کی خالی پوسٹوں کی تفصیل طلب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے بلدیاتی اداروں سے افسران کی خالی پوسٹوں کی تفصیل طلب کر لی ذرائع کے مطابق صوبہ بھر کے بلدیاتی اداروں میں افسران کی کمی ان کی کارکردگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔۔۔
جس پربلدیہ افسران کو دیگر دوسرے بلدیاتی اداروں میں بھی ڈیوٹی دینا پر رہی ہے ذرائع کے مطابق سرگودھا سمیت صوبہ بھرکے 421 بلدیاتی اداروں کی چیف آفیسرز میونسپل آفیسرز فنانس ریگولیشن پلاننگ اور آئی اینڈ ایس سب انجینئرز اکاؤنٹنٹ کی دوسو سے زائدایل سی ایس افسران کی کمی کی وجہ سے افسران کو پانچ پانچ سیٹوں کے اضافی چارج ملے ہوئے ہیں جس وجہ سے افسران ایک دن ایک ادارے دوسرے دن دوسرے اگلے دن اور جگہ ڈیوٹی دینا پر رہی ہے جس سے ان افسران کی کارکردگی متاثر ہو رہی میونسپل کارپوریشن سرگودھا سرگودھا میں چیف افیسر میونسپل افیسر سروسز میونسپل افیسر انفراسٹرکچرسب انجینئرز کی سیٹیں خالی پڑی ہیں ۔