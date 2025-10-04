دی کراٹے اکیڈمی یونیورسٹی آف سرگودھا میں بیلٹ پرموشن کی پروقار تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دی کراٹے اکیڈمی یونیورسٹی آف سرگودھا میں بیلٹ پرموشن کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی مہمان خصوصی صدر سپورٹس خواتین کمیٹی یونیورسٹی آف سرگودھا ایسوسی ایٹ پروفیسر آسیہ سیف علوی اور۔۔۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس ڈیپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سرگودھا شازیہ ناصر تھیں جن کا استقبال کراٹے اکیڈمی کوچ نعیم خان اور اسٹنٹ کوچ افشاں محمد دین نے کیا کوچ نعیم خان نے مہمانوں کو بتایا کہ پیلی بیلٹ کے حصول کے لئے دس بچے اور بچیوں نے ٹرینگ مکمل کرنے کے بعد ٹیسٹ پاس کیا جن کے اعزاز میں یہ تقریب سجائی گئی ہے ۔